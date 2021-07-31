Названы лучшие бюджетные направления для поездок в августе

Границы потихоньку открываются, и этим летом многие наши соотечественники отправятся в долгожданные Турцию и Египет. Не собираются пустеть и курорты Краснодарского края, а Мальдивы и Сейшелы по карману далеко не каждому. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказывает, где можно относительно бюджетно отдохнуть в преддверии бархатного сезона без толп народа, но не хуже, чем на популярных курортах.



Батуми, Грузия

Море в черте города не самое чистое, но в пригородах – в Гонио, Квариати и Сарпи, на Зеленом Мысе и в Чакви – отличные галечные пляжи, куда ездят отдыхать и сами местные. Доехать можно на маршрутках – всего 10–12 километров, а если добраться до Уреки или Шекветили (примерно 50 километров от города), то можно поваляться на черном магнитном песке.

Помимо моря, в Батуми также стоит внимания приморский променад, который был построен еще в конце XIX века, Старый город, морской порт, турецкий квартал с кучей магазинов и, разумеется, рестораны с дешевой для курортного города и неизменно вкусной едой. Некоторые из них не пережили карантин, но те, что остались работать, цены с прошлого года не поднимали.

Отелей "все включено" здесь не бывает, как и гостиниц на первой линии пляжа. Даже если это указано в описании отеля, до моря придется идти как минимум через дорогу. Если вы снимаете квартиру или апартаменты, учтите, что в местных домах лифты платные, поэтому, чтобы не искать каждый раз монетку, стоит попросить у хозяев специальный "ключ" для проезда.

Правила въезда: сертификат о вакцинации на английском языке ("Спутником" в том числе) или ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки.

Калининград, Россия

Узкая полоска песчаного побережья, которая разделяет Балтийское море с соленой водой и Куршский залив с пресной, – это Куршская коса, которую уже оценили во время закрытия границ многие россияне. На территории России это 48 километров песчаного пляжа, который дальше продолжается уже на территории Литвы. Большинство пляжей дикие, но есть и вполне оборудованные курорты с отелями, "глэмпингами" и прочей инфраструктурой, например Лесное, Рыбачий и Морское.



Так как это территория России, никаких тестов делать не нужно, но носить маску и соблюдать безопасное расстояние в общественных местах придется.

Благай, Босния и Герцеговина

Здесь вас точно не ждет толпа туристов, так как немногие знают о существовании этого места на карте. Благай – это совсем маленький город у подножия гор недалеко от границы с Хорватией. Самое интересное здесь – это дома, выдолбленные прямо в скалах, включая старинный монастырь дервишей XVI века. Город огибает река Буна, так что тут примерно с любой высокой точки впечатляющие виды.

Долго в Благае делать нечего, поэтому отсюда можно прокатиться в более туристический город – Мостар. Он знаменит своим мостом, построенным еще во время Османской империи и разрушенным во время Балканских войн в 90-е. Но сейчас все восстановлено, даже находятся отчаянные люди, которые прыгают с него в воду (высота – примерно с пятиэтажный дом). Кстати, учет этих отважных ведется в специальной книге, куда записывают их имена.



Если вам хочется менее экстремального купания, можно доехать до водопадов Кравице. Они не самые высокие, но красивые, а вода в них чистая и почти прозрачная. Также считается, что именно здесь лучшие в стране чевапчичи.

Правила въезда: с 11 июня можно свободно въезжать с сертификатом о вакцинации ("Спутник" подойдет), со справкой о перенесенном ковиде или отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до поездки.

Эс-Сувейра, Марокко

В отличие от популярного среди туристов Агадира, Эс-Сувейра смог сохранить свою самобытность. Это бывший рыбацкий поселок, куда сегодня приезжают отдыхать на пляжах Атлантики и кататься на серфе. Город расположен на мысе, так что ветра и волны обеспечены здесь круглый год. По ночам тут бурлит жизнь на городской набережной под ритмы Боба Марли, а в светлое время суток – на пляжах.



Крупных гостиничных сетей здесь нет, туристы живут в основном в маленьких семейных отелях и гостевых домах. Помимо серфинга и пляжного ничегонеделания, заняться в Эс-Сувейре особенно нечем, и в этом главная прелесть курорта. Из достопримечательностей, которые можно обойти за один день, – бывший рынок рабов, ремесленные мастерские на центральной улице и козы, которые пасутся прямо на деревьях.

Правила въезда: с 5 июля в Марокко свободно въезжают вакцинированные туристы (в том числе "Спутником"), невакцинированные должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанный за 48 часов до поездки (обязательно на бумаге, электронный не примут), и отсидеть 10-дневный карантин.