Названы лучшие места для уединенного отдыха в Египте

Хорошие новости для любителей понырять в Красном море. 8 июля президент РФ Владимир Путин отменил запрет чартерных рейсов в Египет и рекомендации по приостановке туров на египетские курорты. Напомним, что с 2018 года были разрешены только регулярные перелеты с пересадкой в Каире, а теперь снова можно летать напрямую. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказывает, где можно отдохнуть в Египте, кроме популярных Хургады и Шарм-эль-Шейха, где, вероятно, в ближайшее время ожидается ажиотаж и толпа туристов.



Сафага

Маленький портовый город всего в 50 километрах от Хургады, где тоже самое чистое песчаное побережье, но нет необходимости драться за лежак. Цены здесь низкие примерно на все, отели в основном бюджетные, а дорогих пятизвездочных нет вовсе. На богатую инфраструктуру и ночные тусовки можно не рассчитывать, а вот для спокойного отдыха – это самое место. Также здесь понравится любителям виндсерфинга и дайвинга (прокат снаряжения на пляже есть), а местный песок считается целебным и очень полезным для кожи.

Марса-Алам

Бывшая рыбацкая деревушка, которая имеет все шансы стать в будущем одним из центров международного туризма в Египте, но пока этого не случилось, здесь можно насладиться тишиной и уединением. На курорте уже строятся отели, много четырех- и пятизвездочных, так что у Марса-Алама есть перспективы стать лакшери местом. Пока же здесь довольно бюджетно и немноголюдно. Из минусов – никакой ночной жизни и небогато с ресторанами, а также долгий трансфер из Хургады – 270 километров. Из плюсов – одно из лучших мест для дайвинга в стране: прозрачная вода и всевозможные красоты подводного мира, которые пока почти не тронуты человеком.



Мерса-Матрух

Этот курорт считается одним из самых живописных в стране, тут предпочитают проводить летний отпуск сами египтяне, которые любят его за чистые песчаные пляжи и прозрачную воду. Под водой здесь смотреть нечего, но купаться очень приятно. В 7 километрах от курорта есть небольшая бухта, которую называют здесь "ванны Клеопатры" – по легенде царица любила отдыхать именно здесь.

Курорт рассчитан в первую очередь на местных, так что на кулинарное разнообразие можно не рассчитывать – кухня здесь только египетская. Правда в последнее время Мерса-Матрух полюбили итальянцы, которые приезжают сюда, когда лето заканчивается в Италии – ближе к октябрю, и инфраструктура, рассчитанная на иностранцев, тоже постепенно начинает появляться. Добраться сюда можно трансфером из Александрии (240 километров) или же местными авиалиниями из любого крупного города или курорта – здесь есть свой маленький аэропорт.

Эль Аламейн

На одном побережье с Мерса-Матрух, но поближе к Александрии (100 километров) есть еще один достойный внимания курорт – Эль Аламейн. Иностранцев тут практически нет – не доезжают даже итальянцы, так что этот курорт можно назвать полностью египетским. Эль Аламейн интересен своей аутентичностью и безупречно чистыми песчаными пляжами, однако европейцам, особенно девушкам в бикини и без сопровождения мужчин, здесь может быть не очень уютно. Помимо пляжей, курорт известен тем, что тут произошло одно из важнейших сражений Второй мировой войны, когда был полностью разгромлен германо-итальянский корпус Роммеля, в честь которого в городе построили музей памяти погибшим воинам. Добраться сюда можно трансфером из Александрии или же местными авиалиниями – на курорте есть небольшой аэропорт.



Ай Сосна

Это самый близкий к Каиру морской курорт (100 километров), так что здесь тоже довольно много местных. Берег песчаный, море чистое, но очень мелкое, поэтому на дайвинг можно не рассчитывать, но для семейного отдыха с детьми здесь самое место. Клубов и дискотек здесь нет, в целом с инфраструктурой небогато, зато есть термальные источники в расположенных неподалеку горах, легко добраться до пирамид и прочих достопримечательностей.

Правила въезда

Посетить Египет без ПЦР-теста можно спустя две недели после полной вакцинации любой из разрешенных вакцин, в число которых также входит "Спутник-V". Сертификат должен быть с оригинальной печатью, QR-кодом и на английском языке.

Если прививки у вас до сих пор нет, нужно будет сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета. Результаты теста должны быть зафиксированы на английском языке, с печатью и подписью врача. Можно въехать также с электронной справкой, но не с рукописной. Если у пассажира нет теста или он не соответствует необходимым требованиям, нужно будет сдать анализ на коронавирус за свой счет (около 30 долларов).

