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17:24

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Эксперты рассказали, чем грозит россиянам отмена грузопассажирских рейсов за рубеж

Нагрузили туристов: почему в России могут отменить грузопассажирские рейсы
туризм транспорт

Российские авиакомпании предупредили о возможных ограничениях на полеты за рубеж. Речь идет о грузопассажирских рейсах, которые перевозят в том числе и организованных туристов в страны с закрытым авиасообщением. Выясняем, как это может отразиться на российских путешественниках.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туристический груз

Ростуризм и Росавиация напомнили авиакомпаниям об ответственности за перевозку организованных туристов грузопассажирскими рейсами. Дело в том, что ведомства могут аннулировать допуск к перевозкам такими самолетами, если выяснят, что путешественников отправляют в закрытые для регулярных полетов страны. В данном случае ответственность за ненадлежащее оказание услуг перед клиентами будет лежать на туристических операторах.

Перевозчикам также сообщили о том, что россияне могут отправиться в страны, куда пока нет прямых рейсов, только при наличии соответствующего решения Оперштаба, а также согласования рейса с иностранными авиавластями. По данным СМИ, организованные тургруппы сейчас в основном летают грузопассажирскими рейсами на Кипр и в Тунис, с которыми официально авиасообщение пока не возобновлено.

Ранее Росавиация уже рекомендовала пассажирам не покупать путевки в зарубежные страны с вылетом на грузопассажирских рейсах. На данный момент летать с туристическими целями разрешено только в некоторые государства. Что касается нерегулярных грузопассажирских рейсов, то они доступны только отдельным категориям пассажиров: иностранным гражданам, для возвращения соотечественников на Родину, при воссоединении с семьей, для лечения, на работу и другим категориям.

С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с восемью зарубежными странами: Австрией, Ливаном, Венгрией, Маврикием, Люксембургом, Хорватией и Марокко, а также чартерное – с Албанией. При этом лишь некоторые из открывающихся стран готовы принимать наших туристов. В то же время ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией было продлено до 21 июня.

Как можно улететь за границу?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала Москве 24, что грузопассажирскими рейсами россиянам можно летать только с частными целями.

"Если есть недвижимость в этой стране, либо там живут родственники или на учебу. Для этого нужно купить самостоятельно билеты, которые сейчас стоят на тот же Кипр в районе 100 тысяч рублей в два конца, и полететь. Организованные туристы не могут пока туда лететь, потому что формирование турпакетов невозможно", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, в случае отмены таких рейсов деньги за билеты должны быть возвращены покупателю.

Остальным туристам нужно просто подождать, когда откроют страны для регулярных и чартерных рейсов.
Наталия Осипова
исполнительный директор Альянса туристических агентств

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов в разговоре с Москвой 24 добавил, что туристы не имеют права летать на грузопассажирских рейсах.

Туристам закроют лазейку для полетов в закрытые страны на грузовых рейсах

Шалоносов объяснил, что туристы, которые покупают путевки в закрытые страны или в государства с небольшим количеством разрешенных рейсов, могут даже не узнать о том, что они полетят грузопассажирскими рейсами. Такая ситуация возникает из-за того, что некоторые операторы скрывают информацию о виде перевозки от турагентов и самих граждан, отметил юрист.

"Если туристы попали на грузопассажирский рейс и им отказали во взлете, посадке, или вовсе отменили рейс, то у них есть полное право возвратить деньги за путевку. Это следует из того, что условия перевозки должны быть безопасны, а оператор не имел право осуществлять формирование такого турпродукта", – заключил он.

В свою очередь, директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко пояснил, что проблема с грузопассажирскими перевозками из России на заграничные курорты стояла достаточно остро, но за последние две недели ослабла.

"Мы много раз повторяли, что возобновление транспортного сообщения и возобновление туристского сообщения – это две большие разницы. У нас из более чем 30 на сегодняшний день восстановленных транспортных сообщений только пять, насколько мне известно, имеют возможность официально привозить туристов и обслуживать их", – добавил эксперт.

Он также порекомендовал туристам быть внимательнее и учитывать существующие риски при перелете за границу.

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Федотов Анатолий

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