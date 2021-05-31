Россия с 10 июня возобновит авиасообщение с восемью странами

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Россия возобновит с 10 июня регулярное авиасообщение с Австрией, Ливаном, Венгрией, Маврикием, Люксембургом, Хорватией и Марокко, а также чартерное – с Албанией, рассказали в Оперштабе по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

"Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва – Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва – Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва – Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва – Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва – Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва – Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва – Загреб два раза в неделю)", – говорится в сообщении Оперштаба.

Также с 10 июня будет восстановлено чартерное авиасообщение с Албанией, рейсы Москва – Тирана будут осуществляться один раз в неделю.

Кроме того, с 2 июня будет возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Великобританией.

"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании Оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения. С 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщению по маршруту Москва – Лондон три раза в неделю на взаимной основе", – объявили в штабе.

В то же время Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией. Уточняется, что ограничения на полеты в эти страны будут действовать до 21 июня текущего года включительно.