Россия с 10 июня возобновит авиасообщение с восемью странами

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Россия возобновит с 10 июня регулярное авиасообщение с Австрией, Ливаном, Венгрией, Маврикием, Люксембургом, Хорватией и Марокко, а также чартерное – с Албанией, рассказали в Оперштабе по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
"Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва – Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва – Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва – Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва – Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва – Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва – Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва – Загреб два раза в неделю)", – говорится в сообщении Оперштаба.
Также с 10 июня будет восстановлено чартерное авиасообщение с Албанией, рейсы Москва – Тирана будут осуществляться один раз в неделю.
Кроме того, с 2 июня будет возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Великобританией.
"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании Оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения. С 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщению по маршруту Москва – Лондон три раза в неделю на взаимной основе", – объявили в штабе.
В то же время Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией. Уточняется, что ограничения на полеты в эти страны будут действовать до 21 июня текущего года включительно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: