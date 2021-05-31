Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня – СМИ

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Россия намерена сохранить ограниченный формат авиасообщения с Турцией после 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к Оперштабу по борьбе с коронавирусом.

"Продлили (ограничение на полеты в Турцию. – Прим. ред.)", – заявил один из источников.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Ограничение коснулось грузопассажирских, чартерных и почти всех регулярных рейсов, исключение составили полеты между Москвой и Стамбулом.

Сообщалось, что возможность возобновления туристического сообщения России с Турцией оценит соответствующая российская делегация. Во время визита будут осмотрены туристические объекты на предмет принятых мер безопасности.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство России продолжает внимательно следить за ситуацией по всему миру. На данный момент, по ее словам, уже есть большое количество обращений от зарубежных государств, предлагающих открыть границы.

