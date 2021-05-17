РФ направит в Турцию экспертов для оценки возможности возобновления туров

Фото: ТАСС/Zuma/Diego Cupolo
Возможность возобновления туристического сообщения России с Турцией оценит соответствующая российская делегация, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества", – сказано в сообщении секретариата Голиковой.
Уточняется, что во время визита будут осмотрены туристические объекты на предмет принятых мер безопасности.
Также Голикова предложила коллегам из Турции в пилотном режиме поучаствовать в программе цифровой платформы "Путешествую без COVID-19".
"Платформа разработана в Евразийском экономическом союзе и позволяет на основе информации сертифицированных лабораторий подтверждать отсутствие коронавируса при получении отрицательного ПЦР-тестирования", – уточняется в тексте.
Граждане государств, которые принимают участие в программе, могут в упрощенной форме при помощи мобильного приложения посещать Россию. Цифровой сервис позволит обеспечивать безопасность передвижения.
Кроме того, в секретариате отметили, что Россия готова помогать Турции в борьбе с пандемией.
"Прежде всего речь идет о налаживании промышленного производства вакцины "Спутник V" на территории Турции. По словам Татьяны Голиковой, процесс массовой иммунизации населения приведет к победе над коронавирусом", – добавили в аппарате.
Ранее Татьяна Голикова рассказала, что в ближайшее время Россия может принять ряд решений по возобновлению авиасообщения с другими странами.
Она отметила, что правительство России продолжает внимательно следить за ситуацией по всему миру. На данный момент уже есть большое количество обращений от зарубежных государств, предлагающих открыть границы.
Турция постепенно снимает жесткий локдаун
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: