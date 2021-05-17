РФ направит в Турцию экспертов для оценки возможности возобновления туров

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Возможность возобновления туристического сообщения России с Турцией оценит соответствующая российская делегация, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества", – сказано в сообщении секретариата Голиковой.

Уточняется, что во время визита будут осмотрены туристические объекты на предмет принятых мер безопасности.

Также Голикова предложила коллегам из Турции в пилотном режиме поучаствовать в программе цифровой платформы "Путешествую без COVID-19".

"Платформа разработана в Евразийском экономическом союзе и позволяет на основе информации сертифицированных лабораторий подтверждать отсутствие коронавируса при получении отрицательного ПЦР-тестирования", – уточняется в тексте.

Граждане государств, которые принимают участие в программе, могут в упрощенной форме при помощи мобильного приложения посещать Россию. Цифровой сервис позволит обеспечивать безопасность передвижения.

Кроме того, в секретариате отметили, что Россия готова помогать Турции в борьбе с пандемией.

"Прежде всего речь идет о налаживании промышленного производства вакцины "Спутник V" на территории Турции. По словам Татьяны Голиковой, процесс массовой иммунизации населения приведет к победе над коронавирусом", – добавили в аппарате.

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что в ближайшее время Россия может принять ряд решений по возобновлению авиасообщения с другими странами.

Она отметила, что правительство России продолжает внимательно следить за ситуацией по всему миру. На данный момент уже есть большое количество обращений от зарубежных государств, предлагающих открыть границы.

