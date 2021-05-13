Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Туризм

12:27

Цены на отдых в России не снизятся, пока закрыты Турция и Египет – эксперт

туризм

Фото: depositphotos/artem_furman

В 2021 году 85% отпусков россиян будут внутренними, а цены на российские курорты не снизятся, пока закрыты Турция и Египет. Таким предположением в эфире радиостанции "Комсомольская правда" поделился член президиума "Альянса туристических агентств РФ" Алексан Мкртчян.

Он считает, что если зарубежные курорты продолжат оставаться недоступными для соотечественников, то доля внутреннего туризма может достигнуть и 100%.

Эксперт также коснулся роста цен, который явно заметен в Крыму, Краснодарском крае и Абхазии, причем не только в отношении проживания, но и проезда.

"Мы видели на майских праздниках, когда билет Москва – Симферополь, условно говоря, стоил 2 000 рублей, стал стоить 12 тысяч рублей, подорожание на 600%", – пояснил Мкртчян. Он считает, что цены продолжат повышаться, если только не откроются Турция с Египтом, тогда они могут упасть более чем на 30%. При этом при любых обстоятельствах эксперт прогнозирует стабильный поток отдыхающих на российских курортах в этом году.

Ранее сообщалось, что за период майских праздников в Сочи побывали 232 тысячи туристов. Загруженность местных отелей составила свыше 82%.

Наплыв российских туристов зафиксировали в Сочи

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать