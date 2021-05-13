Цены на отдых в России не снизятся, пока закрыты Турция и Египет – эксперт

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В 2021 году 85% отпусков россиян будут внутренними, а цены на российские курорты не снизятся, пока закрыты Турция и Египет. Таким предположением в эфире радиостанции "Комсомольская правда" поделился член президиума "Альянса туристических агентств РФ" Алексан Мкртчян.
Он считает, что если зарубежные курорты продолжат оставаться недоступными для соотечественников, то доля внутреннего туризма может достигнуть и 100%.
Эксперт также коснулся роста цен, который явно заметен в Крыму, Краснодарском крае и Абхазии, причем не только в отношении проживания, но и проезда.
"Мы видели на майских праздниках, когда билет Москва – Симферополь, условно говоря, стоил 2 000 рублей, стал стоить 12 тысяч рублей, подорожание на 600%", – пояснил Мкртчян. Он считает, что цены продолжат повышаться, если только не откроются Турция с Египтом, тогда они могут упасть более чем на 30%. При этом при любых обстоятельствах эксперт прогнозирует стабильный поток отдыхающих на российских курортах в этом году.
Ранее сообщалось, что за период майских праздников в Сочи побывали 232 тысячи туристов. Загруженность местных отелей составила свыше 82%.
Наплыв российских туристов зафиксировали в Сочи
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