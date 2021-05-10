В период майских праздников в Сочи отдохнули 232 тыс туристов

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В Сочи в период майских праздников побывали 232 тысячи туристов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, к такому наплыву путешественников власти были готовы заранее.

Пик турпотока пришелся на 6 мая, когда в городе единовременно находились 122 тысячи гостей. Объем загрузки средств размещения в праздники составил свыше 82%. На данный момент в Сочи наблюдается отток туристов.

"Особое внимание уделяем транспортным узлам и артериям. Гости города должны покинуть курорт комфортно и безопасно, чтобы об отдыхе остались только приятные впечатления", – уточнил Копайгородский.

Он также добавил, что эпидобстановка в городе сохраняется спокойная.

Ранее сообщалось, что на дорогах в Сочи образовались заторы из-за наплыва туристов, которые приехали на майские праздники.