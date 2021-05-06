Путин заявил о контроле ситуации с коронавирусом в других странах

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Владимир Путин заверил, что власти страны будут и дальше внимательно отслеживать ситуацию с распространением коронавируса в государствах, популярных у российских туристов, сообщает ТАСС.

"Мы с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается и принимать соответствующие решения для наших туристов", – сказал российский лидер на встрече в режиме видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Он подчеркнул, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и могли бы полноценно отдыхать. Путин добавил, что тема ограничений транспортного сообщения с другими странами из-за распространения коронавируса не лежит в политической плоскости.

Ранее сообщалось, что гостиницы на российских курортах проанализируют на предмет динамики роста цен в 2018–2021 годах. Федеральная антимонопольная служба направила соответствующие ценовые запросы.

Кроме того, в ведомстве рассматривают вариант открытия подходящих по цене внешних туристических направлений, где наблюдается низкий уровень заболеваемости коронавирусом.