Продажа туров по России с кешбэком продолжится до 15 июня

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Продажа туров по России с кешбэком продолжится, как и планировалось, до 15 июня, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Там отметили, что все желающие могут продолжать покупать туры с кешбэком без ограничений с датой поездки до 30 июня, передает ТАСС.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду на то, что в будущем программа туров с кешбэком за отдых в России будет доступна в течение всего года.

В ночь на 18 марта стартовал очередной этап программы возврата средств за путешествия по России.

В его рамках часть денег можно вернуть как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.

Всего за полдня работы туристического кешбэка россияне успели купить 4 тысячи путешествий. За первую половину дня работы программы объем продаж превысил свыше 100 миллионов рублей.

Известно, что кешбэк действует на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.

