Россияне за первые полдня работы туристического кешбэка забронировали 4 тыс туров

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Третий этап продаж туров по РФ с кешбэком стал более популярным, чем предыдущий. Российские туристы купили уже 4 тысячи путешествий, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

"Сегодня ночью стартовал третий этап программы туристического кешбэка, первое бронирование прошло уже на второй минуте продаж", – рассказала Догузова. По словам руководителя ведомства, сравнивая с предыдущим этапом продажи, посещаемость сайтов выросла в 2,5 раза.

Отмечается, что за первую половину дня работы программы объем продаж превысил свыше 100 миллионов рублей.

Известно, что кешбэк будет действовать на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.