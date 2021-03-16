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Продажа туров по России с кешбэком возобновится в ночь с 17 на 18 марта. Об этом сообщили в Ростуризме, передает ТАСС.

"Программа туристического кешбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта с 00:01 по московскому времени. Распродажа продлится до 15 июня", – заявила глава ведомства Зарина Догузова.

При этом воспользоваться поездкой можно будет в срок до 30 июня.

Согласно прописанным условиям акции, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Максимальная сумма возврата денежных средств равна 20% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Кроме того, оплата должна быть произведена картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности.

Участниками третьего этапа проекта туристического кешбэка станут отели, туроператоры и турагентства, а также онлайн-агрегаторы на всей территории РФ. Действие акции распространяется как на размещение, так и на туристические пакеты.

Накануне стало известно, что правительство выделило 2 миллиарда рублей на новый этап программы туристического кешбэка. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

