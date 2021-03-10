Ростуризм планирует к летнему сезону запустить в РФ железнодорожные круизы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
К летнему сезону в России планируется запустить новый формат туристического отдыха – железнодорожные круизы. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Мы проработали с РЖД возможность запуска совершенно нового формата отдыха – так называемые ж/д круизы. Это когда целые вагоны используются как туристические. Полностью проработанная программа: ночуешь в поезде, отправляешься на экскурсии, питание включено. Такой новый интересный формат, который мы хотим в этом году к летнему сезону запустить", – рассказала Догузова.
Глава Ростуризма также напомнила, что в 2021 году туристический сезон в России начнется 1 мая, а закончится ближе к концу сентября.
Ранее она сообщила о том, что третий этап программы поддержки внутреннего туризма с системой кешбэка запустят уже в ближайшие недели. Благодаря этому путешественник сможет получать обратно часть средств за снятый номер в гостинице и позже отправиться на эти деньги в другую поездку.
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