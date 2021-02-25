Почему погоня за дешевыми авиабилетами часто заканчивается потерей денег

Обозреватель Екатерина Васильева рассказывает, что не так со слишком щедрыми распродажами авиабилетов.



Мир постепенно возвращается к путешествиям, а значит, снова появляются заманчивые баннеры "В Стамбул или Екатеринбург всего за 499 рублей! Успей купить!".

В интернете полно сайтов, групп в соцсетях и телеграм-каналов, которые пестрят такими завлекалочками: в Ереван можно улететь за 980 рублей, в Аланью – за 4 200 (туда и обратно), а уехать в Питер на "Сапсане" – за 380 рублей в одну сторону. Аттракцион невиданной щедрости – билет за копейки всего в двух кликах, а после долгого воздержания от такого отказаться особенно сложно.

Рассказываем, какой здесь кроется подвох и что будет с распродажами авиабилетов после пандемии.

На распродажах авиабилетов главное – скорость: кто первый успел кликнуть на кнопку "купить", тот и полетел. Поэтому внимательно вчитываться в детали времени нет, кто-то может опередить тебя на считаные секунды и занять твое место в салоне самолета в Нарьян-Мар. Авиабилеты за копейки – штука заманчивая, но когда покупать их приходится в спешке, можно вместо приятного путешествия получить только лишнюю суету.

Когда самое главное – это обогнать других на повороте и успеть купить дешевый билет, на который претендуют многие, времени на рефлексию практически нет. Поэтому азартные путешественники иногда даже не успевают хорошенько подумать: "А так ли сильно мне нужно в Караганду или Пермь?" Иногда такие внезапные поездки в неожиданные места оборачиваются веселыми приключениями, но нередко и пропавшими билетами (пусть и за условные 699 рублей – тоже деньги, целая пицца!) или вынужденной поездкой туда, куда не очень-то и хотелось.

Времени на то, чтобы внимательно изучить все детали поездки, тоже нет. Опытные путешественники знают, что у самых дешевых билетов часто самое неудобное время вылета и такие же неудобные стыковки. В итоге есть риск потратить кучу денег на такси или обед в аэропорту во время пересадки, где цены часто космические, так что экономия уже получается сомнительная. А в погоне за призрачной выгодой рискуем потерять более важные ресурсы – свое время и нервы.

Иногда ожидания обманываются еще более жестко: под красивым заголовком "На Байкал всего за 9 800" могут прятаться билеты не в Иркутск, а в Улан-Удэ, добираться из которого намного дольше, неудобнее, и виды с той стороны озера совсем не такие впечатляющие. Зато всего 9 800!



Как сэкономить с умом



Подписаться на конкретные направления



Выберите направления, куда вы реально хотите и полетели бы даже без распродаж, и подпишитесь на ежедневную рассылку от любого из агрегаторов. Например, можно дождаться билетов в Буэнос-Айрес за 520 долларов туда и обратно при обычной цене не менее 1 000 долларов. Как только дешевые билеты появятся, проверьте их же на сайте авиакомпании.

Во-первых, если что-то пойдет не так, выяснять отношения удобнее напрямую с авиакомпанией, а не с посредником, а во вторых, там иногда дают скидку 3–7 процентов за подписку на рассылку или просто в качестве приветственного реверанса. Пустячок, а приятно!

Помониторьте туры

Если вы выбрали популярное туристическое направление вроде пляжной Турции летом, стоит посмотреть туры в агентствах. Нередко тур в какой-нибудь захудалый отель будет стоить ощутимо дешевле авиабилетов перелета чартером. Жить в этом отеле, разумеется, необязательно.

Что будет с ценами на билеты после пандемии



Поведение пассажиров стало менее предсказуемым. Раньше авиакомпании могли предвидеть примерный спрос на билеты и формировать соответствующее предложение. Например, было известно, что отдыхать люди обычно летят на срок от 5 дней с захватом выходных и планируют поездку заранее. Решающий фактор здесь цена, соответственно, завышать ее нельзя.

Бизнесмены обычно летают среди недели, привязаны к определенной дате и покупают билеты накануне, соответственно, им можно продать подороже. В обоих случаях то, что не купили по прогнозируемым ценам, распродается по бросовым, чтобы вернуть себе хотя бы какую-то сумму.



В пандемию предсказать поведение пассажира стало сложнее. Существенно выросло количество отмененных поездок и неявок на рейс.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Причины очевидны: эпидемиологическая ситуация меняется, границы то открываются, то закрываются обратно, накануне вылета появляется насморк и температура. В обычных условиях такая погрешность несущественна, но на нестабильном рынке несет большие финансовые потери.

Чтобы привлечь хоть какие-то финансовые вливания, авиакомпаниям приходится демпинговать, поэтому в 2020 году цены на перелеты были почти в 1,5 раза ниже обычных рыночных.

Такой демпинг – это "пожарная" мера, которая ни при каких обстоятельствах не может быть долгосрочной стратегией. Это как укол адреналина, который нужен для того, чтобы привести экономику компании в чувство и продержаться на плаву какое-то время.

Пока рынок "на стороне" пассажира, а цены остаются низкими относительно доковидных времен. Однако долго так продолжаться не может, и, по словам экспертов, уже к апрелю цены вернутся к своим прежним показателям. По крайней мере, это касается рейсов по России, что касается путешествий за границу, то здесь ситуация еще менее предсказуема.

Границы постепенно открываются, и на только что открытые направления сначала выставляют цену ниже рыночной. Люди в большинстве своем пока боятся летать за границу, но рейс необходимо заполнить, поэтому лучше выставить низкую цену – ту, с которой какому-то проценту пассажиров будут не жаль расстаться просто так, если что-то пойдет не так. В дальнейшем все зависит от спроса, по мере стабилизации обстановки цены будут расти.

Не исключено, что некоторые авиакомпании не переживут пандемию и закроются, это тоже приведет к росту цен. А вот с лоукостерами с большой долей вероятности все будет в порядке. Резюмируем: если хотите летать дешевле по России – летите сейчас, потом цены будут расти. Шанс поймать дешевые билеты довольно высок накануне открытия нового направления, однако стоит быть готовым морально, что эта поездка может не состояться или пройдет по незапланированному сценарию.