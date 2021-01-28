Как гарантированно испортить себе путешествие

Когда приходит пора отпуска, думать о том, что может пойти не так, хочется в последнюю очередь. Однако испортить отдых может практически любая мелочь. Не будем полагаться на случай в таком щепетильном вопросе. Рассказываем, как гарантированно отдохнуть так, чтобы весь оставшийся год вспоминать этот отпуск с ужасом.



Не изучайте матчасть

Читать информацию о стране или регионе, куда вы собираетесь, – пустая трата времени. Неужели вы не сможете разобраться на месте, как в своем собственном отпуске проводить время. Да, есть риск не увидеть северное сияние (потому что вы не знали, что его редко показывают летом), запланировать в Барселоне шопинг на воскресенье, когда все магазины закрыты, быть оштрафованным на сотни евро за фотографию блюда в ресторане (защищенного авторскими правами – так бывает), а то и загреметь в тюрьму в ОАЭ за фривольное по местным меркам поведение. В конце концов вы турист и не обязаны знать всех этих тонкостей. Местные должны понять!

Езжайте с кем попало

Кстати, о попутчиках. Подойдет любой приятный человек, включая бывшую одноклассницу, с которой вы вместе придумывали обидные клички математичке, и коллегу, с которым делите стол в опенспейсе. Возможно, уже на месте выяснится, что отдых в понимании одноклассницы – это с утра носиться электровеником по музеям, а одна она этого делать не хочет (хотя вы вообще-то планировали никуда не спешить и валяться на пляже), а коллега будет трезвым только первые минут 15 в аэропорту. Но это ничего страшного, если компаньон вас уважает, то поступится своими интересами ради вашего комфорта.

Фотографируйте все подряд

Не сфотографировал – значит, не было. Снимайте каждый дом, каждый розовый куст и собственное селфи на фоне оных, утомите насмерть попутчика просьбами сфотографировать вас в закатных лучах и сделать "бумеранг", как у вас в бокале плещется апероль (переснять 17 раз, если вы там толстый). Да, попутчик вас, скорее всего, проклянет, вся экскурсионная группа тоже, но зато останутся фотографии на память. Плевать, что вы так и не увидели вживую, как дельфинчики выпрыгивают из моря, потом на видео пересмотрите.

Говорите по-русски всегда и везде

Разговорные фразы на местном языке тоже знать необязательно. Вы – гость, это они пусть учат русский, вы же им деньги платите.

Возьмите от отпуска все

Утром – в картинную галерею, днем – на пляж, а вечером – дегустировать все вина, которые успели придумать в этом регионе. В конце концов если вы сюда приехали, то нужно успеть за эти пару недель посмотреть и попробовать абсолютно все! Спать и читать книжки можно и дома, а сюда вы приехали отдыхать, причем до полного изнеможения.

Сравнивайте и ищите недостатки

В любом, даже самом восхитительном городе наверняка есть депрессивный квартал и кафе, где обсчитают и недостаточно ослепительно улыбнутся. Даже достопримечательности в реальности наверняка будут отличаться от картинок в Instagram, и народу там полно, это тоже весомый повод для недовольства.

Обязательно сравнивайте новый город со своим родным или каким-нибудь другим, где вам понравилось: там и пельмени крупнее, и официанты бегают быстрее, и песни поют нормальные. Предложение ездить именно туда, где нравится, игнорируйте: будет меньше поводов ворчать, а это недопустимо.

Не разоряйтесь на страховку

В конце концов вы уже сто раз путешествовали, и ни разу ничего опаснее похмелья ни в одной поездке не случалось. Для получения визы достаточно самого дешевого страхового полиса, а если виза не нужна, то можно вообще не заморачиваться на лишнюю бумажную работу. Если вдруг не повезет сломать ногу или подхватить грипп, за лечение, конечно, придется выложить четырехзначную сумму, но мы же знаем, что такое случается раз в тысячу лет и всегда с кем-нибудь другим.

Купите побольше сувениров

Сувениры – это такая же память, как и фотографии. Пусть в туристических кварталах они продаются с гигантской наценкой и сделаны, судя по качеству, слепыми вьетнамцами, но если не привезти из отпуска подарков, близкие не поймут. Просьбы привезти из отпуска волшебной местной сушеной хурмы игнорируйте. Хурму съешь и забудешь, а магнитик "Ялта-2020" будет украшать холодильник еще многие годы. В конце концов пыли в домах ваших родных и друзей тоже нужно где-то лежать.