Где посмотреть северное сияние в этом году и на чем сэкономить

Те, кто видел вживую северное сияние, говорят, что это одно из самых красивых зрелищ в их жизни. На этом природном явлении уже давно неплохо зарабатывают Исландия и Норвегия, но ехать так далеко необязательно. На территории России полно мест, где показывают эту красоту. О том, как поймать северное сияние, рассказывает наш обозреватель Екатерина Васильева.



Когда ехать?

Больше всего шансов увидеть "танец неба" зимой и в межсезонье. Летом воздух еще недостаточно остыл, чтобы вступить в реакцию с заряженными частицами солнечного ветра, но если лето выдалось холодным, вероятность есть. Так что лучше всего ехать в период между днями равноденствия – с 22 сентября по 22 марта.

Гарантий, что северное сияние вы непременно увидите, нет. Любые стопроцентные обещания на этот счет – чистое вранье. Очень много обстоятельств для этого должны сложиться в пазл: температура воздуха, облачность, вспышки на солнце и многое другое. Но есть и хорошие новости: за этими обстоятельствами можно следить, тем самым увеличив свои шансы на успех.

Следить за космической погодой

В России наблюдениями за погодой в космосе занимается Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения волн РАН. Когда на его сайте появится информация о вспышках на солнце, это значит, что в течение 3–5 дней шансы увидеть полярное сияние максимально высоки.

Еще один важный показатель – индекс магнитной активности K-index. Если показатели зашкалили за отметку 4 или 5, то это тоже знак того, что пора ехать на север.

Держаться подальше от городов

Иллюминация городов, особенно крупных мегаполисов, создает сильное световое загрязнение на небе. Это помешает отчетливо увидеть полярное сияние, даже если оно будет. Маленькие деревушки, которые вообще не освещаются по ночам, – идеальный вариант.

Дождаться безоблачной погоды

Сияние возникает на высоте от 100 километров от земли. Если будут облака (а они всегда расположены ниже), то вы ничего не увидите. Зимой в морозные дни, когда обычно стоит ясная погода, шансы увеличиваются многократно.

Уехать подальше на север

Чем ближе к полярному кругу (а еще лучше за ним), тем выше вероятность увидеть разноцветные переливы в небе.

Не спать

Самые высокие шансы посмотреть на северное сияние – с 22:00 до 03:00. Однако это правило работает только при ясной погоде. Если на небе не видно звезд, смело ложитесь спать.

Куда ехать?



