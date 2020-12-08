Названы победители конкурса "Вкусы России"

Национальный конкурс продуктов питания "Вкусы России" подвел итоги и объявил победителей. Организатором конкурса выступил Минсельхоз России, а принять участие могли все желающие региональные бренды, лучших выбирали неравнодушные к еде россияне. Кто победил и для чего это было нужно – разбиралась наш обозреватель Екатерина Васильева.



Конкурс проходил онлайн, как большинство мероприятий в этом году. А как дегустировать? – спросит внимательный читатель. Никак.

Всего было представлено восемь номинаций, по три финалиста в каждой, итого 24 победителя. Номинации в основном были связаны со спецификой региона: отдельно оценивались города и деревни до 3 тысяч человек, отдельно – до 30 тысяч. Также есть номинации для субъектов, имеющих туристический и экспортный потенциал, и отдельная – исключительно для народного голосования.

В конкурсе приняли участие 508 региональных брендов из 79 регионов. Голосование проходило на официальном сайте конкурса в течение 12 дней, за это время было отдано чуть более миллиона голосов. Учитывая, что каждый мог голосовать за три продукта (единственное условие – все они должны быть из разных регионов), мы имеем примерно 300 тысяч человек (возможно, кто-то не использовал все три голоса). И этого вполне достаточно, чтобы увидеть относительно объективную картину гастрономических предпочтений россиян.

Среди претендентов на победу много продуктов, которые знает практически каждый: тульские пряники, астраханские арбузы, адыгейский сыр, алтайский и башкирский мед, казанский чак-чак и прочее. Все эти продукты каждый из нас наверняка пробовал, представляет себе вкус. И если понравилось, готов отдать свой голос.

Однако большинство брендов из представленных на зрительский суд малоизвестные, хотя и звучащие очень привлекательно. Например, мало кто пробовал омское кокосовое мороженое за пределами Омска, тувинское мороженое "Божа", которое делают из вареного кефира, степановскую сырную карамель, алтайское карпаччо из марала (говорят, что вполне достойная альтернатива итальянскому) и пензенский кленовый сироп.

Победу в ряде категорий одержали бренды, которые и так на слуху. Первое место в номинации "На всю страну" заняло небезызвестное вологодское масло. Наиболее интересными экспортными продуктами признали белевскую пастилу, томское кедровое молоко и ямальскую оленину. А в номинации "Ярмарка вкуса" первые две строчки заняли вина Дона и Кубани.

Голосовать нельзя попробовать

Никаких образцов продукции для участия в конкурсе предоставлять было не нужно. Достаточно быть региональным брендом, правильно заполнить заявку на сайте и прорекламировать конкурс в региональных СМИ и социальных сетях.

"Как голосовать за тот или иной продукт, не попробовав его?" – закономерно интересуются граждане. Не получится ли так, что голосование вслепую довольно бессмысленно, так как каждый будет поддерживать свой регион? И на этом все критерии выбора заканчиваются.

Организаторы конкурса утверждают, что так и было задумано. Главная задача этого голосования – найти перспективные региональные бренды с потенциалом для продвижения региона, а если повезет, то и для экспорта. Особенно внимательно отнеслись к маленьким и нераскрученным брендам, для которых даже придумали отдельные номинации (например, территория до 3 тысяч человек), потому что было бы несправедливо ставить их в одну весовую категорию, например с минералкой "Архыз". Найти местное, аутентичное и по возможности необычное и помочь ему развиваться – вот такая стоит задача. Победителем в этой категории признали кологривского гуся из Костромской области, вторую и третью строчки поделили сидиминский мед и сыры Сыростана.

Грубо говоря, вы можете никогда не пробовать камчатскую рыбную колбасу или чаговое варенье на березовом соке, более того, даже слабо представлять, на что это может быть похоже. Но если вам кажется, что это любопытно, то у продукта, по мнению Минсельхоза, есть потенциал.

Эта тенденция наблюдается уже не первый год: российские производители все больше делают ставку на уникальность и необычность, чем на традиционность и проверку временем. В тренде необычные продукты с особыми качествами, связанные с территориальными особенностями того места, где они были придуманы и/или произведены. К таким относятся, например, алтайские льняные семечки, знакомая многим с детства марийская клюква в сахарной пудре, коломенская улитка со вкусом грибов и чеснока (внезапно!), томское кедровое молоко, яблочные лакомства с Северного Кавказа (в основном повидло и сушки) и многое другое.

Вкус тульского пряника всем давно и хорошо знаком, у него есть свои поклонники. Сырная карамель, копченые куриные яйца и чай бурятских знахарей с курдючным салом своих ценителей тоже найдет наверняка. Однако есть еще одна категория продуктов, которая пока в пролете. Как понять без дегустации, что тамбовский томат лучше ростовского? А устьянский огурец лучше истобенского? Чем волшебно именно минусинское сливочное масло? Какой тут может быть аргумент за, кроме того что я из Минусинска и хочу поддержать родной город? Здесь определиться будет уже сложнее. И продуктам без претензии на оригинальность заявить о себе – тоже, даже если они действительно очень качественные и стоят того, чтобы о них узнали.

Кто в топе?

Примерно на седьмой-восьмой день голосования рейтинги возглавили бурятские буузы (тут мы поддерживаем, это восхитительно), чуть отстают сыры Подмосковья, за ними – дагестанская баранина, посадская коврижка, балкарские хычины и мичуринские яблоки. Именно последние в итоге стали победителями в номинации "Попробуй – полюбишь", опередив чак-чак из Татарстана и тувинскую баранину.

Замыкали десятку лидеров пензенский миндаль с травами, ижевские овощные чипсы, башкирский мед и хлеб "Городищенский". Что удивительно, в десятку не попали ни тульский пряник, ни астраханские арбузы, ни осетинские пироги.



Так что можно сделать осторожный вывод, что вкусы россиян меняются. Мы вполне готовы пробовать и оценивать новое и необычное, об этом говорит внезапно вырвавшиеся в топ миндаль с травами и овощные чипсы.

Если смотреть на категории продуктов, то больше всего было подано заявок от производителей молочных продуктов, второе по популярности – это мясо, а затем следуют изделия из овощей и фруктов, сладости и безалкогольные напитки. Алкоголь, свежие овощи и фрукты находились в самом низу народного рейтинга.