Правительство выделило 2 млрд рублей на новый этап программы туристического кешбэка

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Правительство выделило два миллиарда рублей на новый этап программы туристического кешбэка. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Программа предполагает частичный возврат средств за покупку туров по России. Новый, уже третий по счету этап стартует в марте 2021 года. Точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок Ростуризм объявит позднее.

Условия самой программы останутся прежними. В частности, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата – 20% стоимости тура, однако не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир", а средства поступят автоматически в течение пяти дней.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что во время предыдущих этапов работы программы туристы могли получать обратно до 20% в стоимости тура. Для этого было необходимо соблюсти минимальные требования. Средства возвращались в том числе за проживание в гостиницах и другие туристические услуги.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова до этого сообщала, что программа туристического кешбэка может стать ежегодной акцией. По ее словам, программа должна поспособствовать развитию туристической отрасли и путешествий конкретно по России.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря 2020 года.

