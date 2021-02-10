В Госдуме оценили идею разработать федеральную программу образовательного туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев положительно оценил идею разработать федеральную программу образовательного туризма, передает RT.

"Я думаю, что это очень хорошее предложение. Оно укладывается в тот тренд, который мы видим последние годы, – это увеличение интереса к российскому образованию", – отметил Гутенев.

Он выразил мнение, что подобная инициатива будет более эффективна, если ее распространить не только на будущих абитуриентов, но и их родителей или сопровождающих лиц.

"Надо продумать в том числе и с нормативной точки зрения возможности опекунов осуществлять функции по комфортному посещению России для таких обзорных ознакомительных туров будущих российских абитуриентов", – заключил Гутенев.

Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил разработать в России федеральную программу образовательного туризма. Он объяснил свое предложение тем, что в стране активно развивается туристических сектор среди молодежи, особенно образовательный.

Ректор института добавил, что предлагает в рамках программы утвердить льготы для иностранных граждан при получении визы, если их целью является учеба. Также он предложил разработать определение "Образовательный туризм" и включить его в законодательство РФ.