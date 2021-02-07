В Ростуризме рассчитывают возобновить программу туристического кешбэка в феврале

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В Ростуризме рассчитывают запустить третий этап программы туристического кешбэка за путешествия по России в феврале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.
"Мы надеемся в феврале стартовать с очередным, третьим этапом туристического кешбэка", – сказала Догузова.
Руководитель Ростуризма до этого сообщала, что программа туристического кешбэка может стать ежегодной акцией. По ее словам, программа должна поспособствовать развитию туристической отрасли и путешествий конкретно по России.
Ранее Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) предложила в 2021 году расширить программу туристического кешбэка и внести в нее санатории России. Эксперты указали, что рассматриваются организации, имеющие официальную лицензию на право осуществления медицинской деятельности по санаторно-курортному профилю.
В 2020 году в программе туристического кешбэка приняли участие только те оздоровительные организации, которые были включены в Федеральный перечень туробъектов. Наибольшим спросом при продаже туров с кешбэком в рамках второго этапа программы пользовались Краснодарский край и Крым. Замыкали тройку лидеров Кавминводы, но отставание значительно.
В программе кешбэка от Ростуризма приняли участие 300 тыс человек
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