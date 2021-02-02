Эксперты предложили распространить программу кешбэка на санатории

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Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) предложила в 2021 году расширить программу туристического кешбэка и внести в нее санатории России. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина эксперты указали, что рассматриваются организации, имеющие официальную лицензию на право осуществления медицинской деятельности по санаторно-курортному профилю.

"Это будет способствовать не только решению задачи качественного восстановления здоровья большего числа граждан после перенесенной коронавирусной инфекции, но и послужит дополнительной поддержкой отрасли", – заявили в АОТ.

В 2020 году в программе туристического кешбэка приняли участие только те оздоровительные организации, которые были включены в Федеральный перечень туробъектов. В настоящий момент идет подготовка к третьему этапу проекта, согласно которому акция продлится до 20 июня.

