Оставшиеся от туристического кешбэка средства могут направить на продление программы

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Средства от туристического кешбэка, которые остались неизрасходованными в 2020 году, могут быть направлены на продление программы, сообщает пресс-служба Ростуризма.



"Туристический кешбэк как одна из системных мер по повышению доступности внутренних направлений должен работать в комплексе со всем набором отраслевых инструментов в рамках национального проекта по туризму, обеспечивая синергетический эффект для развития отрасли", – говорится в сообщении.

В Ростуризме отметили, что потенциал программы не был раскрыт до конца. Это связано с эпидемиологической обстановкой.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова ранее рассказала, что программа туристического кешбэка может стать ежегодной акцией. По ее словам, программа должна поспособствовать развитию туристической отрасли и путешествий конкретно по России.

Правительство РФ одобрило продление программы туристического кешбэка до 10 января 2021 года. В новой редакции правил указано, что максимальный возврат денежных средств будет составлять 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Оплату разрешено проводить только по карте платежной системы "Мир".