В Ростуризме назвали промежуточные итоги второго тура программы кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о промежуточных значениях второго этапа программы туристического кешбэка. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, участники программы приобрели путевок на сумму более 1 миллиарда рублей.

"По состоянию на сегодняшний день общий объем бронирований в рамках второго этапа туристического кешбэка уже превысил 1 миллиард рублей. Впереди еще больше месяца продаж", – сообщила Догузова.

Она также сообщала, что программа туристического кешбэка может стать ежегодной акцией. По словам главы Ростуризма, программа должна поспособствовать развитию туристической отрасли и путешествий конкретно по России.

Наибольшим спросом при продаже туров с кешбэком в рамках второго этапа программы пользуются Краснодарский край и Крым. Замыкают тройку лидеров Кавминводы, но отставание значительно.

В России с 15 октября возобновились продажи туров по программе туристического кешбэка. Она продлена до 10 января 2021 года. В условия акции внесли некоторые изменения по сравнению с первым этапом. Например, они касаются размера возмещения.

