Ростуризм назвал дату начала продаж туров с кешбэком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Ростуризме объявили, что продажи туров по программе кешбэка возобновятся с 15 октября текущего года.

"Второй этап туристического кешбэка стартует 15 октября. С этого момента и вплоть до 5 декабря в течение более полутора месяцев все желающие смогут приобрести туры и гостиничное проживание в рамках нашей программы", – приводит РИА Новости слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Программу туристического кешбэка в России ранее продлили до начала 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В правила акции были внесены некоторые изменения. Так, например, правительство отменило минимальный порог стоимости туров, для которых можно оформить кешбэк, а также расширило максимальную сумму возмещения до 20% от стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей).

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал решение кабмина уместным и полезным для регионов. По мнению эксперта, возможность вернуть часть средств за поездку расширит базу клиентов туроператоров.

