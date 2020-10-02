Для восстановления туриндустрии потребуется минимум два года – РСТ

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Минимум два года потребуется туристической индустрии для восстановления после пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Я надеюсь, что, когда пандемия закончится, он (организованный туристический рынок. – Прим. ред.) быстро будет восстанавливаться. Хотя минимум два году ему нужно будет на это", – цитирует ТАСС слова Игнатьева.

Ранее Игнатьев дал прогнозы по возобновлению въездного туристического потока в РФ. По его словам, это может произойти ближе к весне 2021 года. Он обратил внимание, что въездной туризм больше всего пострадал из-за коронавируса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 октября подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка за путешествия по стране до 10 января 2021 года.

В новой редакции акция претерпела несколько изменений. В частности, правительство отменило минимальную стоимость туров, за которые могло бы последовать частичное возмещение средств. Максимально потребители смогут вернуть 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

