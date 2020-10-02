Для восстановления туриндустрии потребуется минимум два года – РСТ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Минимум два года потребуется туристической индустрии для восстановления после пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
"Я надеюсь, что, когда пандемия закончится, он (организованный туристический рынок. – Прим. ред.) быстро будет восстанавливаться. Хотя минимум два году ему нужно будет на это", – цитирует ТАСС слова Игнатьева.
Ранее Игнатьев дал прогнозы по возобновлению въездного туристического потока в РФ. По его словам, это может произойти ближе к весне 2021 года. Он обратил внимание, что въездной туризм больше всего пострадал из-за коронавируса.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 октября подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка за путешествия по стране до 10 января 2021 года.
В новой редакции акция претерпела несколько изменений. В частности, правительство отменило минимальную стоимость туров, за которые могло бы последовать частичное возмещение средств. Максимально потребители смогут вернуть 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.
Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних праздников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: