Турпоток в Москву летом 2020 года сократился на 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов заявил, что летом 2020 года в столице побывали на 75% меньше туристов, чем ожидалось. Об этом сообщает ТАСС.
"Окончательный размер потерь отрасли мы сможем оценить только в конце года. При этом уже известно, что Москва как лидер по объему въездного турпотока в России (25 миллионов туристов за 2019 год) за первое полугодие 2020 года потеряла более 6 миллионов туристских прибытий, или порядка 55% совокупного турпотока (внутренние и въездные туристы)", – рассказал руководитель ведомства.
По словам Пуртова, по предварительным оценкам, потери туристского потребления в столице РФ составляют около 270 миллиардов рублей. В эту сумму также включены туристические траты, которые снизились на 10-15%. В бюджет Москвы из-за падения туристического потока не поступили порядка 37 миллиардов рублей.
Пуртов напомнил, что в столице оказывали поддержку туристической отрасли. Например, гостиницам выдавали гранты за размещение медработников. Кроме того, были выделены средства на компенсацию имущественных и земельных платежей для собственников и арендодателей коммерческой недвижимости.
На данный момент, как отметил глава департамента, идет восстановление туристической отрасли. В качестве примера он привел гостиничный сектор. В апреле 2020 года средняя загрузка заведений составляла 6,4%, в то время как к июню увеличилась до 17,1%.
Основным драйвером роста стал внутренний туризм. Пуртов отметил, что в дальнейшем может вырасти и приток посетителей из-за границы благодаря введению электронных виз с 1 января 2021 года.
По данным Ассоциации туроператоров России, осенью число туристов на отечественных курортах превысит прошлогодние показатели на 20-30%. Рост специалисты объясняют тем, что многие популярные направления пока недоступны из-за закрытых границ.
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