В сервисе Russpass показали живописные фотолокации ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровой туристический сервис Russpass представил подборку наиболее подходящих для фотографий мест на ВДНХ. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, пользователям предлагают полноценной маршрут.

Начинается он на Центральной аллее и завершается у смотровой площадки ландшафтного парка.

Например, гостям парка рекомендуют обратить внимание на каштановую рощу, также известную как аллея Космонавтов. Деревья здесь высадили вернувшиеся на Землю исследователи космоса и их близкие.

Кроме того, пофотографироваться советуют в Латвийском сквере. Во-первых, тут круглый год заросли из-за вечнозеленых растений. Во-вторых, благодаря реконструкции ВДНХ появились перголы, по опорам которых летом и осенью вьется виноград.

Помимо знакомых гостям парка каскада Каменских прудов с фонтаном "Золотой колос", следует обратить внимание на систему цветников "Большая картина полей" и воздушную экотропу в ландшафтном парке. Последняя пролегает прямо среди деревьев.

Сервис Russpass создан для того, чтобы помогать гостям города составлять удобные маршруты по городу и пользоваться дополнительными услугами через мобильное приложение. В частности, ознакомиться с фотолокациями ВДНХ можно здесь.

На минувшей неделе на Russpass появились туристические предложения еще от трех регионов. Сам сервис пока тестируется и дорабатывается, хотя им уже полноценно можно пользоваться.

