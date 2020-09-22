Новые туристические предложения от регионов появились на Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На цифровом туристическом сервисе Russpass появились туристические предложения от трех регионов России – Белгородской, Новгородской и Тульской областей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Белгородская область приглашает в однодневные исторические туры. Там можно сплавиться на байдарках, посетить шестиэтажную водяную мельницу без единого гвоздя и осмотреть древние меловые пещеры Холковского монастыря.
В Новгородской области можно попариться в русской бане и научиться лепить пельмени. Любителям истории и природы понравятся прогулки по берегу озера Мячино в селе Витославицы, которое впервые упоминается в XII веке.
Кроме того, предлагается отправиться на два дня в Старую Руссу и посетить дом-музей Федора Достоевского.
А в Тульской области туристам покажут Ясную Поляну – имение Льва Толстого и научат готовить знаменитый тульский пряник. В то же время можно изучить Куликово поле и бронепоезд "Тульский рабочий", который оборонял город в 1941 году.
Russpass – цифровая платформа, которая помогает спланировать индивидуальное путешествие по России, купить билеты на самолет, поезд, экскурсии, в музеи и театры.
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