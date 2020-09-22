Новые туристические предложения от регионов появились на Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На цифровом туристическом сервисе Russpass появились туристические предложения от трех регионов России – Белгородской, Новгородской и Тульской областей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Белгородская область приглашает в однодневные исторические туры. Там можно сплавиться на байдарках, посетить шестиэтажную водяную мельницу без единого гвоздя и осмотреть древние меловые пещеры Холковского монастыря.

В Новгородской области можно попариться в русской бане и научиться лепить пельмени. Любителям истории и природы понравятся прогулки по берегу озера Мячино в селе Витославицы, которое впервые упоминается в XII веке.

Кроме того, предлагается отправиться на два дня в Старую Руссу и посетить дом-музей Федора Достоевского.

А в Тульской области туристам покажут Ясную Поляну – имение Льва Толстого и научат готовить знаменитый тульский пряник. В то же время можно изучить Куликово поле и бронепоезд "Тульский рабочий", который оборонял город в 1941 году.

Russpass – цифровая платформа, которая помогает спланировать индивидуальное путешествие по России, купить билеты на самолет, поезд, экскурсии, в музеи и театры.