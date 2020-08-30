Экскурсия по парку "Царицыно" появилась на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Экскурсионный маршрут по музею-заповеднику "Царицыно" появился на портале "Узнай Москву", сообщает портал мэра и правительства столицы.
По нему гости парка смогут изучить историю сооружений, построенных со времен Екатерины II. В приложении посетители могут отслеживать свои перемещения на карте и отмечать посещенные объекты.
Стартовой точкой на маршруте стал Фигурный мост, который соединяет два высоких земляных холма и оформляет парадный въезд в усадьбу. Затем идут Первый и Второй Кавалерские корпуса для придворных.
Также можно посетить Хлебный дом, построенный Василием Баженовым в 1784-1785 годах. Там расположены музейно-выставочные залы. Завершится у Фигурных ворот, возведенных в 1777-1778 годах.
Всего на портале "Узнай Москву" доступен 131 тематический маршрут. С мобильным приложением пользователи также могут прогуляться по саду "Эрмитаж", музею-заповеднику "Коломенское" и Воронцовскому парку.
Кроме того, с помощью туристической платформы Russpass москвичи смогут узнать о достопримечательностях столицы, среди которых Музей космонавтики на ВДНХ, канатная дорога на Воробьевых горах и парк "Зарядье".
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