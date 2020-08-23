Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На портале "Узнай Москву" появились маршруты по Измайловскому и Бабушкинскому паркам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В зонах отдыха появились плакаты с QR-кодами, отсканировав которые, пользователи попадут на страницу с описанием маршрута. Как отметил куратор ИТ-проектов в сферах культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл, современные технологии помогают горожанам разнообразить прогулки по городу, сделав их интерактивными и познавательными.

"Совместно со столичным департаментом культуры мы продолжаем разрабатывать интересные маршруты по городским паркам, чтобы москвичи и туристы могли не просто прогуляться, но и узнать интересные факты о самих парках и объектах, которые встретятся им на пути", – сообщил он.

Так, прогулка по Измайловскому парку начинается у конноспортивного комплекса "Измайлово". Маршрут проходит через аллею Пролетарского Входа, а оттуда можно попасть к Круглому пруду с лодочной станцией. Еще одна точка маршрута – площадь Мужества, заложенная как Аллея Славы 85-го гвардейского минометного полка по проекту архитектора М.Н. Мошинского.

Посетители также пройдут мимо музыкальной беседки, эстрады "Солнечная", стадиона "Трудовые резервы", Наташиной березовой рощи и других достопримечательностей.

Маршрут по Бабушкинскому парку начинается около "сухого" фонтана, открытого в 2013 году. Это первый подобный фонтан в Москве, его особенность в специфической конструкции и расположенной ниже уровня земли водной чаше, которая создает впечатление, что струи воды бьют прямо из земли.

Гости парка увидят также стимпанк-скульптуру "Паровая машина", бронзовый бюст летчика Михаила Бабушкина, скульптуры медведицы и медвежат.

Всего пользователям "Узнай Москву" доступны 11 маршрутов по паркам. На портале пользователи могут найти гид по городским достопримечательностям, описания более двух тысяч зданий и сооружений. Еще там есть информация о 645 памятниках, 324 музеях и других исторических местах.

Ранее стало известно, что аудиогидом в приложении "Узнай Москву" воспользовались более 60 тысяч раз. Заммэра Наталья Сергунина отметила, что аудиогид можно слушать в любом месте и в любое время.