Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На портале "Узнай Москву" появились маршруты по Измайловскому и Бабушкинскому паркам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В зонах отдыха появились плакаты с QR-кодами, отсканировав которые, пользователи попадут на страницу с описанием маршрута. Как отметил куратор ИТ-проектов в сферах культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл, современные технологии помогают горожанам разнообразить прогулки по городу, сделав их интерактивными и познавательными.
"Совместно со столичным департаментом культуры мы продолжаем разрабатывать интересные маршруты по городским паркам, чтобы москвичи и туристы могли не просто прогуляться, но и узнать интересные факты о самих парках и объектах, которые встретятся им на пути", – сообщил он.
Так, прогулка по Измайловскому парку начинается у конноспортивного комплекса "Измайлово". Маршрут проходит через аллею Пролетарского Входа, а оттуда можно попасть к Круглому пруду с лодочной станцией. Еще одна точка маршрута – площадь Мужества, заложенная как Аллея Славы 85-го гвардейского минометного полка по проекту архитектора М.Н. Мошинского.
Посетители также пройдут мимо музыкальной беседки, эстрады "Солнечная", стадиона "Трудовые резервы", Наташиной березовой рощи и других достопримечательностей.
Маршрут по Бабушкинскому парку начинается около "сухого" фонтана, открытого в 2013 году. Это первый подобный фонтан в Москве, его особенность в специфической конструкции и расположенной ниже уровня земли водной чаше, которая создает впечатление, что струи воды бьют прямо из земли.
Гости парка увидят также стимпанк-скульптуру "Паровая машина", бронзовый бюст летчика Михаила Бабушкина, скульптуры медведицы и медвежат.
Всего пользователям "Узнай Москву" доступны 11 маршрутов по паркам. На портале пользователи могут найти гид по городским достопримечательностям, описания более двух тысяч зданий и сооружений. Еще там есть информация о 645 памятниках, 324 музеях и других исторических местах.
Ранее стало известно, что аудиогидом в приложении "Узнай Москву" воспользовались более 60 тысяч раз. Заммэра Наталья Сергунина отметила, что аудиогид можно слушать в любом месте и в любое время.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: