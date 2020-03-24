Портал "Узнай Москву" представил онлайн-экскурсии по старинным особнякам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Портал "Узнай Москву" представил 17 виртуальных экскурсий по историческим зданиям, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для желающих подготовили онлайн-прогулки по 24 объектам культурного наследия. Не выходя из дома можно изучить убранство Петровского путевого дворца и Ново-Екатерининской больницы, побродить по лестницам и залам Дома Пашкова или заглянуть в пять исторических павильонов ВДНХ.
Как рассказали в пресс-службе департамента культурного наследия, пользователи портала не только увидят уникальные фасады и интерьеры памятников архитектуры, но и узнают интересные факты об их прошлом.
К примеру, во время онлайн-прогулки по особняку фабрикантов и чаеторговцев Высоцких им откроется история неразделенной любви писателя Бориса Пастернака.
На экскурсии по городской усадьбе Дункер-Цетлиных раскроют подробности биографии фаворитки легендарного генерала Алексея Аракчеева, участникам же виртуального тура по усадьбе Морозова покажут готический кабинет, над росписью которого работал художник Михаил Врубель.
Виртуальные экскурсии позволят побывать в гостиницах "Националь", "Метрополь" и "Ленинградская", заглянуть в посольские особняки и дом золотопромышленника.
Ранее стало известно, что самым просматриваемым маршрутом за шесть лет работы проекта "Узнай Москву" стал маршрут "Покажи Москву". Он разработан для тех, кто впервые посетил столицу, и представляет прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра. Маршрут посмотрели 133,8 тысячи человек.
"Романтический маршрут" стал вторым по количеству просмотров. На третьем месте расположился маршрут "Путешествие в Рождество".
Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием 1,9 тысячи зданий и сооружений, 635 памятников, 325 музеев, 195 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 105 тематических прогулочных маршрутах.
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