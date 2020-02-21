В столице рассказали о самых популярных маршрутах проекта "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стали известны самые популярные маршруты, доступные на портале "Узнай Москву", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Самым просматриваемым маршрутом за шесть лет работы сервера стал маршрут "Покажи Москву". Он разработан для тех, кто впервые посетил столицу, и представляет из себя прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра. Маршрут посмотрели 133,8 тысячи человек.

"Романтический маршрут" стал вторым по количеству просмотров. Он включает в себя прогулку по семи домам, среди которых – особняк Зинаиды Морозовой, церковь Спаса на Песках и музей-квартира А. С. Пушкина.

На третьем месте расположился маршрут "Путешествие в Рождество", который представляет из себя тематическую праздничную экскурсию. В пятерку лидеров также вошли "Китай-город: московский сити" и "Московский модерн".

Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием 1,9 тысячи зданий и сооружений, 635 памятников, 325 музеев, 195 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 105 тематических прогулочных маршрутах.

Ранее на Кольцевой линии Московского метрополитена запустили новый тематический поезд "Путь к Победе". Он посвящен 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.