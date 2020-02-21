Тематический поезд "Путь к Победе" запустили в метро

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На Кольцевой линии столичного метро запустили новый тематический поезд "Путь к Победе", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Вы знаете, что в 1941 году метро стало тем местом, где москвичи укрывались от бомбардировок. Для оформления поезда были привлечены все самые лучшие силы. Москвичи активно откликнулись на инициативу о создании такого поезда. Пройдя по вагонам, вы увидите десятки историй защитников Родины. Но еще больше историй у нас на сайте", – рассказал советник председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Андрей Назаров.

Замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова отметила важность напоминания о Победе в ВОВ.

"Он будет находиться на Кольцевой линии на протяжении шести месяцев. Его смогут увидеть более чем 3 миллиона пассажиров", – сказала Темникова.

Проект подготовлен РВИО совместно с "Активным гражданином".

Ранее экспертная комиссия Российского военно-исторического общества (РВИО) выбрала 60 историй героев войны, которые разместят в поездах метро.

Рассказы об участниках Великой Отечественной войны прислали пользователи портала "Активный гражданин" в рамках проекта "Путь к Победе". Об историях фронтовиков узнают пассажиры подземки.

В список вошли Николай Антоненко, Андрей Вазиков, Василий Воропаев, Феодосий Донской и другие герои войны. Всего комиссия выбирала из 200 историй. Данные перепроверялись в архивах министерства обороны, уточнялся боевой путь участников войны.