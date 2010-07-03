Москвичам рассказали о создании тематических поездов метро

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Тематические поезда метро создаются на протяжении не менее трех месяцев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Монтажные работы занимают от пяти дней до недели. Над дизайном работает команда профильных специалистов.

При планировании проекта сперва определяют ветку, по которой будет ходить электричка. От этого зависит, состав какой серии будут оформлять. Большинство поездов курсируют по Кольцевой линии.

В среднем они ходят около полугода. За это время состав успевают увидеть около трех миллионов пассажиров.

Первым тематическим поездом столичной подземки стал состав "Женский поезд имени 8 Марта". Он ездил по Сокольнической линии до 1975 года.

Сейчас в метро курсирует 18 тематических поездов. Это "Акварель", "Сокольники", "Красная стрела", "Народный ополченец", "Музей Победы", "Привет, Москва!", "Александровец", "210 лет транспортного ведомства", "Московские центральные диаметры", "Спасибо, донор!", "Московская промышленность", "Полосатый экспресс", "Щукин. Биография коллекции", "80 лет ВДНХ", "Здоровая Москва", "Великий русский артист Олег Табаков".

Последние два запустили в сентябре. На стенах вагонов можно увидеть редкие архивные снимки и кадры из кинофильмов с участием Табакова. Во внешнем оформлении использованы изображения фрагментов витражей новой сцены Московского театра Олега Табакова и портреты артиста в знаковых образах, созданных им в театре, кино и мультипликации.

В поезде, посвященном здоровому образу жизни, размещены лучшие рекомендации от главных специалистов города. Это информация о правильном питании, активном образе жизни и своевременной диспансеризации.

В поезде "МЦД" в октябре появились новые схемы метро с двумя первыми линиями диаметров. Пассажиры смогут увидеть, как пройдут маршруты МЦД-1 и МЦД-2 и узнают о пересадках с подземки и МЦК на диаметры. Диаметры обозначены фирменными цветами – физалиса и фуксии, так что они выделяются на фоне линий метро.