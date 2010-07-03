Посвященный 80-летию ВДНХ поезд запустили в метро

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Фото: vdnh.ru
Тематический поезд "ВДНХ – 80 лет", приуроченный к юбилею выставки, начал курсировать в столичной подземке. В запуске состава принимали участие представители администрации ВДНХ и метрополитена, действующие сотрудники и ветераны Выставки, сообщает ТАСС.
Участники осмотрели поезд, проштамповали открытки с символикой 80-летия ВДНХ, а также прокатились на нем. Состав имеет пять сдвоенных вагонов модели "Русич". Три вагона рассказывают об истории и развитии ВДНХ, а два вагона посвящены памятникам архитектуры, которые являются визитными карточками Выставки. Отдельный вагон посвятили центру "Космонавтика и авиация".
В остальных вагонах можно найти интересные факты о Выставке, например, какие объекты фотографируют чаще всего, как создавалась знаменитая скульптурная композиция "Рабочий и колхозница".
Также в честь юбилея Выставки выпустили тематические транспортные карты "Тройка". Их можно купить на станции "ВДНХ" Калужско-Рижской линии метро, сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
"Помимо поезда, мы сегодня запустили продажу специальных карт "Тройка" с изображением входной группы на ВДНХ", – приводит слова Темниковой Агентство "Москва".
Карты выпустили тиражом 10 тысяч экземпляров.
В этом году Выставка празднует 80-летний юбилей. Все лето проходили праздничные концерты и выставки. После реставрации открылись арка главного входа, павильоны № 13 "Здравоохранение" и № 58 "Земледелие". В начале августа несколько дней проходили масштабные народные гулянья на ВДНХ.
7 и 8 сентября на ВДНХ пройдут многочисленные праздничные мероприятия по случаю Дня города – гостей ждут спектакли, концерты, мастер-классы и викторины, а также гастрономический фестиваль.
Темой праздничной программы выбрали "ВДНХ: прошлое, настоящее, будущее". Перед аркой главного входа и на Центральной аллее появятся арт-объекты и тантамарески в виде популярных игрушек, также на Центральной аллее обустроят сцену с интерактивным экраном.
В праздничные дни в Зеленом театре на ВДНХ состоится двухдневный гала-концерт фестиваля духовых оркестров. Концерт в театре станет завершающей частью V юбилейного сезона фестиваля духовых оркестров. Гости услышат джазовые импровизации, классику, аранжировки эстрадных композиций и кавер-версии известных хитов.
Всего 7 и 8 сентября город украсит более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примут участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.
В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют. Красочные залпы можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.
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