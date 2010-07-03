Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября

08:11
08:11
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столичном регионе 7 и 8 сентября ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В День города нельзя будет приобрести алкогольную продукцию, газировку и соки в стеклянной таре в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых гуляний. Помимо этого, на праздничные площадки не допустят людей в состоянии алкогольного опьянения и тех, кто будет иметь при себе пиротехнические изделия или колюще-режущие предметы.
Ограничения на продажу алкоголя будут действовать на Терской и Моховой улицах, проспекте Академика Сахарова, Цветном бульваре, Трубной площади и улице Волхонке. Кроме того, горожане не смогут купить алкогольные напитки в местах запуска фейерверков.
Красочные залпы можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.
День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ.
В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.
В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября состоится праздник "Спортивная столица – 2019", посвященный Дню города. Начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта
Всего в дни празднования город украсит более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примут участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.
"Мосгорсправка": День города
Сюжет: День города – 2019
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