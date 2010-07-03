Синоптики рассказали о погоде в День города

11:47
11:47
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
До плюс 26 градусов ожидается в столице в День города. Синоптики отмечают, что возможен кратковременный дождь, но в целом на улице будет тепло.
"Погоду будет определять антициклон, блокирующий гребень, поэтому температура заметно выше климатической нормы. На этой неделе на 5,5 градуса выше климатической нормы. Норма среднесуточной температуры на эти дни – 12,7 градусов тепла, которая включает в себя и день, и ночь. Насколько виднеется в прогнозе, температура будет 20-25 градусов тепла в конце недели, в субботу даже на градус выше", – рассказал Агентству "Москва" заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
По словам метеоролога, в воскресенье характер погоды не изменится.
Как отмечают специалисты, летнее тепло будет радовать жителей столицы всю первую неделю осени. Воздух будет прогреваться до плюс 25 градусов. По данным центра погоды "Фобос", на предстоящей неделе температурный режим в столице будет скорее августовский.
Ночи также будут очень теплыми для этого времени года. По предварительным прогнозам, ночные температуры в первую неделю сентября составят +12...+13 градусов. В середине недели из-за небольшого атмосферного фронта, который придет с запада, возможны кратковременные дожди и грозы.
Ближе к концу недели температура воздуха в столичном регионе упадет. Однако, утверждают синоптики, это нельзя будет назвать полноценным похолоданием, так как температура все равно будет превышать климатическую норму на несколько градусов.
"Утро": теплая погода ожидается в Москве 2 сентября
Сюжет: День города – 2019
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