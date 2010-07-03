Климатолог объяснил, почему аномальные дожди и паводки в России сложно предсказать

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Почему так сложно предсказать катастрофические природные явления, рассказал старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселев.

"Мы, к сожалению, зачастую не готовы, что выпадет снег, поэтому это обычная российская ситуация, когда все приходит неожиданно. Не такое уж редкое событие на Дальнем Востоке наводнения, в том числе и очень сильные. Сильные наводнения там случаются раз в 20 лет, а катастрофические несколько реже. Поэтому нельзя сказать, что это что-то совсем из ряда вон выходящее", – отметил он.

На ситуацию, по словам Киселева, влияют "совместные совокупные действия за счет антропогенного фактора, за счет чего изменяется климат и также внутренняя изменчивость самой климатической системы". "Это совокупное действие, и в каждом отдельном случае какой-то фактор превалирует, какой-то выступает в качестве более слабого, но важного", – сказал Киселев в комментарии ИА "НСН".

Он добавил, что предугадать сильные осадки зачастую невозможно, потому как причина бывает разная и каждый регион индивидуален.

Глава Росгидромета Борис Кубай пояснил, что аномальные дожди в Приморском крае и паводки в Сибири, которые происходили летом 2019 года, были вызваны перегревом на территории Китая. Весной и летом этого года в Китай проник теплый переувлажненный тропический воздух, который распространился дальше и стал причиной наводнений.

В конце июня в отдельных районах Иркутской области случилось сильное наводнение. Пострадали 45 тысяч человек. Наводнению присвоили статус чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Сумму ущерба местным жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области оценили в 35 миллиардов рублей.

Российские ученые заявили, что паводки во многих странах Европы стали более частыми и масштабными. Команда из 47 специалистов с участием географического факультета МГУ имени Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в странах Европы.

Что касается столицы и региона, в ближайшие дни ожидается хорошая погода. Первая декада сентября будет комфортной, это связано с тем, что антициклон над европейской территорией России достаточно устойчивый. Температурный фон в центральноевропейских регионах России будет выше нормы на 3–5 градусов, осадков в первые дни сентября не ожидается.

