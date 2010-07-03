Синоптики рассказали о погоде в первую неделю сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ближайшие дни жителей столичного региона порадует хорошая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первая декада сентября ожидается комфортной, это связано с тем, что антициклон или, лучше сказать, блокирующая ситуация над европейской территорией России, она достаточно устойчивая, и в течение ближайших 5–6 дней еще будет наблюдаться эта ситуация", – приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".

Он отметил, что температурный фон в центральноевропейских регионах России будет выше нормы на 3–5 градусов. В течение первой недели существенных осадков не ожидается.

По словам Вильфанда, в европейской части страны точно будет бабье лето.

"Бабье лето точно будет в этом году. Мы уверенно можем говорить об этом. Первая неделя сентября уверенно может ассоциироваться с бабьим летом", – сказал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в этом году в Москве будут теплая осень и поздняя зима. В этот раз ноябрь будет теплее обычного, учитывая предшествующие теплые месяцы. В 2019 году наступление климатической зимы сдвинется как минимум на конец ноября – начало декабря.

