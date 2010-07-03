Теплая осень может снизить риск сезонной депрессии – психиатр

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплую осень ожидают синоптики в столице. По мнению главного внештатного специалиста-психиатра департамента здравоохранения Георгия Костюка, это улучшит психическое здоровье горожан.

"Мы будем ожидать меньшего числа каких-то нарушений, отклонений в этот период. Осенняя депрессия, думаю, будет встречаться намного меньше, чем обычно", – цитирует его Агентство "Москва". Врач также выразил надежду на то, что эта осень будет благополучной.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что в город придет теплая осень с дефицитом осадков. Температура окажется выше нормы.

Он добавил, что вторая декада октября будет дождливой, но достаточно теплой. Климатическая зима наступит позже примерно на две недели, уточнил Тишковец.

В эти выходные в Московском метеобюро прогнозируют "почти июльскую" погоду. Днем воздух может прогреться до 25 градусов. Атмосферное давление останется выше нормы примерно на 10 единиц.