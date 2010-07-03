Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:56

Теплая осень может снизить риск сезонной депрессии – психиатр

общество

12:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплую осень ожидают синоптики в столице. По мнению главного внештатного специалиста-психиатра департамента здравоохранения Георгия Костюка, это улучшит психическое здоровье горожан.

"Мы будем ожидать меньшего числа каких-то нарушений, отклонений в этот период. Осенняя депрессия, думаю, будет встречаться намного меньше, чем обычно", – цитирует его Агентство "Москва". Врач также выразил надежду на то, что эта осень будет благополучной.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что в город придет теплая осень с дефицитом осадков. Температура окажется выше нормы.

Он добавил, что вторая декада октября будет дождливой, но достаточно теплой. Климатическая зима наступит позже примерно на две недели, уточнил Тишковец.

В эти выходные в Московском метеобюро прогнозируют "почти июльскую" погоду. Днем воздух может прогреться до 25 градусов. Атмосферное давление останется выше нормы примерно на 10 единиц.

"Погода": какая погода ожидает москвичей в середине недели

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика