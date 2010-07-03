В выходные москвичей ждет почти июльская погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На выходных воздух в Москве прогреется до +25 градусов, осадков не ожидается, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные будет чудесная погода, почти июльская погода. При небольшой облачности у нас погода без осадков", – отметила метеоролог.

В ночные часы столбики термометров покажут 10-12 градусов тепла, днем в субботу – +21... +23 градуса, в воскресенье – около +25 градусов.

Атмосферное давление останется выше нормы примерно на 10 единиц.

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Со среды, 28 августа, в Москву придет похолодание. Самым холодным днем на неделе станет четверг – не выше +18. Виной тому – скандинавский антициклон.