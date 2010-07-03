Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:56

В выходные москвичей ждет почти июльская погода

общество погода

11:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На выходных воздух в Москве прогреется до +25 градусов, осадков не ожидается, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные будет чудесная погода, почти июльская погода. При небольшой облачности у нас погода без осадков", – отметила метеоролог.

В ночные часы столбики термометров покажут 10-12 градусов тепла, днем в субботу – +21... +23 градуса, в воскресенье – около +25 градусов.

Атмосферное давление останется выше нормы примерно на 10 единиц.

"Утро": ветер усилится до 12 метров в секунду 28 августа

Со среды, 28 августа, в Москву придет похолодание. Самым холодным днем на неделе станет четверг – не выше +18. Виной тому – скандинавский антициклон.

Читайте также

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика