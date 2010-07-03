Синоптики рассказали о погоде в первые дни осени

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В первые дни сентября в столичном регионе ожидается теплая погода без осадков. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Сейчас регион находится в зоне антициклона, поэтому осадки маловероятны, ветер дует слабый. В субботу, 31 августа, в Москве и области – от +19 до +24 градусов, сохранится переменная облачность.

В воскресенье, 1 сентября, – чуть теплее – +21... +26. Комфортную погоду обещают и в понедельник. Из-за антициклона давление будет достаточно высоким – в районе 752 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 27 августа, в Москве и Подмосковье воздух прогреется до +23 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Со среды, 28 августа, в Москве резко похолодает. Самым холодным днем на неделе станет четверг – не выше +18. Виной тому – скандинавский антициклон.