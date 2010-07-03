До 23 градусов тепла ожидается в столице во вторник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 27 августа.

Как сообщает портал "Метеоновости", столичный регион будет находиться под влиянием восточной периферии гребня антициклона.

Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Синоптики отмечают, что в столице сохранится благоприятный для организма кислородный и влажностный режим.

Однако для метеочувствительных людей неустойчивое атмосферное давление может быть неблагоприятным внешним фактором.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" предупредили, что в середине недели, с 28 августа, в Москве резко похолодает.