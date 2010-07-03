Температура в Москве понизится до +5 к концу следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр погоды "Фобос" предупредил столичных жителей о понижении температуры в столице к концу следующей недели, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что в среду, 28 августа, скандинавский антициклон понизит температуру ночью до 6-8 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше 15-17 градусов. В четверг ночью ожидается не выше 5-7 градусов, днем – около 16-18.

При этом начало недели обещают солнечным, сухим и теплым. В понедельник воздух прогреется до 21-23 градусов, такая погода продержится до полудня вторника. Во второй половине дня 27 августа атмосферный фронт вызовет короткие дожди и усиление ветра.

Ранее сообщалось, что минувший вторник, 20 августа, стал самым теплым днем в Москве с начала месяца. По данным синоптиков, в полдень воздух на метеостанции на ВДНХ прогрелся до +26,4 градуса, что стало самым высоким температурным показателем в августе. Предыдущий максимум был зафиксирован 8 августа. Тогда термометры показали плюс 25,9 градуса.