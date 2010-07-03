Синоптики рассказали о погоде в выходные

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В выходные в Москве сохранится комфортная погода с температурой до +25 градусов. Осадков не ожидается, сообщает центр погоды "Фобос".
В субботу, 24 августа, в столичном регионе будет облачно с прояснениями. В ночные часы температура составит +11... +13 градусов, по области упадет до +10. Днем воздух в мегаполисе прогреется до +23... +25 градусов, в регионе – до +21... +26.
Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 753 миллиметров ртутного столба.
В ночь на воскресение ожидается +13... +15 градусов, по области – от +11 до +16. Днем в Москве – +21... +23, по области – от +19 до +24. Ветер будет преобладать северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление вновь повысится до 757 миллиметров ртутного столба.
22 августа на станции ВДНХ зафиксировали самую теплую ночь в Москве, минимальная температура составила +18,6 градуса, в центре города было почти 20 градусов тепла.
"Утро": атмосферное давление будет повышенным 23 августа
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в начале сентября. По словам главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, начало осени будет теплым. По крайней мере, так показывают предварительные расчеты.
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