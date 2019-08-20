Урожай яблок и много рябины: народные приметы предсказали нам лютую зиму?

Русские народные приметы формировались в течение многих веков. По особенным летним дням, природным признакам и поведению животных люди пытались предугадать погоду на предстоящую осень и зиму. Разбираемся, работают ли народные приметы в современном мире и какой по ним может быть столичная зима 2019-2020.

Самые яркие приметы

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

1. Если до позднего лета цветут фиалки, маргаритки, лютики, клевер и тысячелистник, то осень будет теплой. В народной традиции по луговым растениям делали погодный прогноз, ведь цветы и травы находятся в почве и сразу "чувствуют", когда она промерзает или, наоборот, остается теплой. Если судить по столичным клумбам, то фиалки и маргаритки еще вовсю цветут, что оставляет надежду на приятную, солнечную осень.

2. Большой урожай яблок – к лютой зиме. И в целом, чем урожайнее осень, тем суровее будет зима, были уверены наши прабабушки. Говорят, что урожай яблок в Подмосковье в этом году особенно хороший.

3. Отлет аистов. Яблочный Спас, который ежегодно празднуется 19 августа, раньше считали днем отлета аистов в теплые края. Если птицы начинали собираться в стаи и готовиться к вылету за неделю, то зима обещала быть ранней и холодной, а весна – теплой. Если после Спаса, то осень должна быть теплой, зима – наступить поздно, а весна – быть прохладной. К сожалению, в центре Москвы мы в этот день аистов не наблюдали, поэтому примету проверить сложно.

4. Пожелтевшие листья на деревьях сулят приближающиеся холода. Листва быстрее начинает менять окраску на осеннюю, если довольно долго держатся низкие температуры. Тогда почва промерзает, и деревьям недостает влаги. Судя по обилию желтеющих листьев на московских улицах, можно уже готовиться к наступлению холодной осени.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

5. Много рябины. С одной стороны, большое количество красных гроздей на ветках деревьев рябины символизирует мягкую, но дождливую осень. С другой, славяне считали, что это также провоцирует морозную зиму, и верили в то, что рябина таким образом заботится о лесных зверях и птицах, помогая им выжить в сильные холода. В этом году красных ягод в столичном регионе действительно много. Между тем, если оглянуться на прошлый год, он в Москве был богат на урожай рябины, а зима все же оказалась довольно теплой.

6. Появились опята – закончилось лето. Бывалые грибники давно подметили, что появление осенних опят обычно завершает грибной сезон и свидетельствует о начале осени. А зимний опенок даже научился в наших широтах расти в холода и развиваться при низких температурах, близких к нулю. Удивительно, но в этом году Москву будто накрыло грибной волной, и первые осенние опята появились уже в июле. Является ли это признаком ранней осени или все же следствием дождливого лета – остается только догадываться.

Синоптики приметам не верят

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев считает, что серьезно делать выводы о погоде по народным приметам нельзя.

Прогнозирование погоды – это смесь нескольких наук. Тут и география, и математика, и физика, и термодинамика. Поэтому синоптики в своих прогнозах никогда не ориентируются на народные приметы.

Голубев отмечает, что "научно обоснованный прогноз погоды рассчитывается на мощных суперЭВМ, где просчитываются десятки миллионов операций". "Мы не можем сказать, если с утра был слабый дождик, то зима будет снежная или не очень снежная. Как шутку это можно употреблять", – добавляет эксперт.



С ним согласен и ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец:

90 процентов народных примет вообще не работают и никак не коррелируют c реальной ситуацией. 10 процентов – да, но это краткосрочные, на день-два. Например, ласточки перед дождем вниз опускаются – это кормовая база, мошкара и другие насекомые. Чувствуя приближение циклона, насекомые начинают прибиваться к земле, а за ними и птицы.

В целом оба эксперта сходятся в том, что народные приметы в предсказании погоды на зиму не работают. В Гидрометцентре длительный прогноз рассчитывается два раза в год: в сентябре – на отопительный период с октября по март, он публикуется в третьей декаде сентября. Второй прогноз делается на вегетационный период, с апреля по сентябрь включительно, публикуется в марте. Происходит расчет по всей территории страны с отклонениями от среднемесячной температуры по месяцам. Этот прогноз рассчитывается без детализации.

Помимо этого каждый месяц делается прогноз на следующий месяц, он утверждается в последний день текущего месяца на следующий. Поэтому если вы хотите узнать реальный прогноз погоды на зиму, ждите информации от синоптиков в конце сентября.