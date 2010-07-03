Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале сентября

Синоптики рассказали, какая погода придет в Москву в начале сентября.
Они сообщили, что начало осени будет теплым. По крайней мере, так показывают предварительные расчеты, сказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова с разговоре с РИА Новости.
"Пока что предварительные расчеты показывают, что во всяком случае в первых числах сентября погода сохранится еще теплой", – сказала Позднякова.
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала августа. С 21 на 22 августа на станции ВДНХ была зафиксирована минимальная температура воздуха +18,6 градуса. В центре Москвы ночью было почти +20.
22 августа воздух в Москве прогреется до +26. Вечером местами пройдут кратковременные дожди.
Теплая погода ожидает москвичей в эти выходные. Днем в субботу, 24 августа, при довольно плотном северном ветре воздух прогреется до +21...+23. В воскресенье будет теплее. Столбики термометров покажут +24...+25, что на 3–4 градуса выше климатической нормы, но не исключены небольшие дожди.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.