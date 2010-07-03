Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики рассказали, какая погода придет в Москву в начале сентября.

Они сообщили, что начало осени будет теплым. По крайней мере, так показывают предварительные расчеты, сказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова с разговоре с РИА Новости.

"Пока что предварительные расчеты показывают, что во всяком случае в первых числах сентября погода сохранится еще теплой", – сказала Позднякова.



Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала августа. С 21 на 22 августа на станции ВДНХ была зафиксирована минимальная температура воздуха +18,6 градуса. В центре Москвы ночью было почти +20.

22 августа воздух в Москве прогреется до +26. Вечером местами пройдут кратковременные дожди.

Теплая погода ожидает москвичей в эти выходные. Днем в субботу, 24 августа, при довольно плотном северном ветре воздух прогреется до +21...+23. В воскресенье будет теплее. Столбики термометров покажут +24...+25, что на 3–4 градуса выше климатической нормы, но не исключены небольшие дожди.