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11:38

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой в августе

общество погода

11:38

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с начала августа, сообщает портал "Метеоновости". В ночь с 21 на 22 августа на станции ВДНХ минимальная температура составила плюс 18,6 градуса, в центре города было почти 20 градусов.

По словам синоптиков, эта ночь оказалась самой теплой в текущем месяце и третьей самой теплой за лето – теплее было лишь 22 и 23 июня.

Самая высокая минимальная температура 22 августа наблюдалась в 2007 года – тогда ночью было 19,8 градуса.

Ранее сообщалось, что теплая погода ожидает москвичей в выходные. При этом не исключены кратковременные дожди.

Днем в субботу при довольно плотном северном ветре воздух в Москве прогреется до 21–23 градусов. В воскресенье будет теплее – столбики термометров покажут 24–25 градусов. По словам синоптиков, такая температура на 3–4 градуса выше климатической нормы.

Что касается дождей, днем 24 и 25 августа они могут пройти местами, в ночные же часы осадков не ожидается. Наиболее вероятны дожди в северной половине столичного региона, но количество осадков за 12 часов не превысит двух миллиметров.

"Утро": ветер усилится до 12 метров в секунду 22 августа

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