Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала августа

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вторник, 20 августа, стал самым теплым днем в Москве с начала месяца. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
По данным синоптиков, в полдень воздух на метеостанции на ВДНХ прогрелся до +26,4 градуса, что стало самым высоким температурным показателем в августе. Предыдущий максимум был зафиксирован 8 августа. Тогда термометры показали плюс 25,9 градуса, уточнили специалисты.
Метеорологи не исключили, что в течение дня столбики термометров преодолеют отметку +27 градусов. "Но этот рекорд может быть повержен уже 21 августа, когда температура в столице приблизится к 28 градусам", – сказано в сообщении на портале "Метеоновости".
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам, что на этой неделе температура воздуха будет на четыре–пять градусов выше нормы и вплотную приблизится к 30-градусной отметке. По его словам, самым жарким днем на неделе станет среда.
В целом небо будет ясным, рассказали в Гидрометцентре. Синоптики также пояснили, что приток теплых воздушных масс в столичный регион связан с повышенным атмосферным давлением.
При этом, согласно прогнозам Гидрометцентра, в пятницу и субботу атмосферные фронты циклона принесут с северо-запада небольшие дожди. Станет немного прохладнее – плюс 19–24 градуса.
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