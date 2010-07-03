Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вторник, 20 августа, может стать самым теплым днем в этом месяце. Воздух в столичном регионе прогреется до 29 градусов.
"Ожидаем переменную облачность. В Москве без существенных осадков, по западу и северо-западу области вечером кратковременный дождь и гроза. Температура максимальная в столице – 27-29, по области – 25-30. Наверняка это будет самый теплый день, потому что максимальное значение было у нас 25,5 градуса 8 августа", – цитирует РИА Новости сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.
По словам синоптиков, атмосферное давление в течение дня останется выше нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба.
Самым жарким днем недели станет среда, когда ожидаются +27... 29°. Возможны дожди, но лишь кратковременные. В четверг прогнозируются +24... 26°. Далее постепенно температура будет снижаться. В пятницу уже +18... 23°.
В Гидрометцентре сообщили, что в пятницу и субботу из-за влияния атмосферных фронтов циклона с северо-запада пройдут небольшие дожди. Станет немного прохладнее, до +19... 24 градусов.
На сайте "Метеовести" уточняется, что сейчас на большую часть Европейской России поступает хорошо прогретый средиземноморский воздух.
"Мощное потепление продлится вплоть до четверга. И только к вечеру этого дня на Русскую равнину будет прорываться холодный атмосферный фронт. Однако ненастье, связанное с этим вторжением, окажется кратковременным. В пятницу в центр страны вернется солнечная погода, но жары уже не будет", – указывают синоптики.
Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. По прогнозам синоптиков, туман в Москве и Подмосковье ожидается с 21:00 19 августа до 09:00 20 августа.
"Погода": москвичей ожидает высокое атмосферное давление
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